С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»Любимые педагоги россиян — учителя русского языка, математики и истории
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.10.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

5 октября – 10.00

Приём нормативов ГТО по виду испытания «Туристский поход». В программу похода входит: с 10.00 до 12.00 – сдача теории, с 12.00 до 16.00 – выход в лесополосу до озера «Чайка». В походе планируют принять участие 25 человек.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в. Административно-спортивный комплекс «Долины Уюта», 3-й этаж, конференц-зал.

5 октября – 12.30

Открытие физкультурного мероприятия по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» «Imandra Go» в рамках Всероссийского дня ходьбы. Участники старше 18 лет смогут пройти любительскую трассу 1 км и соревноваться на уровень ПРО на 5 км с судейством.

г. Мончегорск, территория городского парка имени С.Е. Бровцева.

6 октября – 12.00

Церемония награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» дошкольников и учащихся 1 класса. Более 120 детей получат награды, вручать которые будут исполняющий обязанности министра спорта Мурманской области Светлана Наумова и посол ГТО Мурманской области, серебряный призёр Олимпийских игр, депутат областной Думы Лариса Круглова.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)За пять лет зарплаты в машиностроительной отрасли выросли на 188%
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис подписал соглашение с ГТЛК и Росрыболовством по строительству в Мурманской области судоремонтного кластера
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире23:15«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 3 (6+)00:25«Рамки закона». Тематическая программа (12+)00:50«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Каждый третий россиянин до 34 лет не носит с собой наличных денег-PRO Валюту (16+)Курс доллара снижается почти на 16 копеек, евро теряет 12 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 и 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)Вопросы агропромышленного развития были в центре внимания постоянного комитета ПАСЗР по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика