СПОРТИВНАЯ АФИША

5 октября – 10.00

Приём нормативов ГТО по виду испытания «Туристский поход». В программу похода входит: с 10.00 до 12.00 – сдача теории, с 12.00 до 16.00 – выход в лесополосу до озера «Чайка». В походе планируют принять участие 25 человек.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 3в. Административно-спортивный комплекс «Долины Уюта», 3-й этаж, конференц-зал.

5 октября – 12.30

Открытие физкультурного мероприятия по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба» «Imandra Go» в рамках Всероссийского дня ходьбы. Участники старше 18 лет смогут пройти любительскую трассу 1 км и соревноваться на уровень ПРО на 5 км с судейством.

г. Мончегорск, территория городского парка имени С.Е. Бровцева.

6 октября – 12.00

Церемония награждения знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» дошкольников и учащихся 1 класса. Более 120 детей получат награды, вручать которые будут исполняющий обязанности министра спорта Мурманской области Светлана Наумова и посол ГТО Мурманской области, серебряный призёр Олимпийских игр, депутат областной Думы Лариса Круглова.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.