СПОРТИВНАЯ АФИША
12 и 13 октября – 11.00
Соревнования Кубка губернатора Мурманской области по киокусинкай. Начнутся с дисциплины ката и ката-группа. 13 октября спортсмены будут соревноваться в весовой категории. А в 14.00 состоится церемония открытия Кубка губернатора Мурманской области по киокусинкай.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
12 октября - 11.00
Стартуют Чемпионат и Первенство города Мурманска по каратэ, посвящённые памяти Героя России Тимура Апакидзе.
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
13 октября - 11.00
Состоится масштабное спортивное событие - традиционный детский фестиваль по спортивной борьбе «Осенний Мурманск», посвящённый 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
13 октября – 11.30
Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою.
г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.