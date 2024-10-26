«Лица Героев»: в Мурманской области продолжают реализовывать важный патриотический проектВ Мурманском арктическом университете открылась выставка «Мурманский порт глазами молодых художников»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)26.10.24 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

26 и 27 октября – 11.00

Первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Соревнования проводятся среди юношей и девушек (14-18 лет), юниоров и юниорок (19-23 лет) в дисциплине троеборье классическое.

г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. МОСШ.

26 октября – 15.00

И.о. министра спорта Мурманской области примет участие в торжественном открытии всероссийских соревнований по лёгкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. Участники забегов будут соревноваться на дистанции 60 и 1000 метров в пяти возрастных категориях – до 16, 18, 20, 23 лет и старше 2001 года рождения. От Мурманской области будут представлены более 70 легкоатлетов из Мурманска, Апатитов, Североморска и Оленегорска. Заполярные легкоатлеты будут состязаться с соперниками из Новгородской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 сентября - 11:00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплине карабин пистолетного калибра.

г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. тир «Арктика».

27 октября - 12.00

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся начального общего образования Мурманской области. В фестивале примут участие более 100 детей с 6 до 11 лет в составе команд из 9 муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск, Кольский и Кандалакшский район.

г. Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Приключения драконов». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)8 из 10 россиян убеждены, что ответственность за взятки несут и получатель, и взяткодатель-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 30 копеек, доллар потерял 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС приняла участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика