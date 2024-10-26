СПОРТИВНАЯ АФИША

26 и 27 октября – 11.00

Первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Соревнования проводятся среди юношей и девушек (14-18 лет), юниоров и юниорок (19-23 лет) в дисциплине троеборье классическое.

г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. МОСШ.

26 октября – 15.00

И.о. министра спорта Мурманской области примет участие в торжественном открытии всероссийских соревнований по лёгкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой. Участники забегов будут соревноваться на дистанции 60 и 1000 метров в пяти возрастных категориях – до 16, 18, 20, 23 лет и старше 2001 года рождения. От Мурманской области будут представлены более 70 легкоатлетов из Мурманска, Апатитов, Североморска и Оленегорска. Заполярные легкоатлеты будут состязаться с соперниками из Новгородской, Воронежской областей, Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

27 сентября - 11:00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплине карабин пистолетного калибра.

г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. тир «Арктика».

27 октября - 12.00

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся начального общего образования Мурманской области. В фестивале примут участие более 100 детей с 6 до 11 лет в составе команд из 9 муниципальных образований Мурманской области: Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Оленегорск, Полярные Зори, ЗАТО г. Заозерск, ЗАТО Александровск, Кольский и Кандалакшский район.

г. Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.