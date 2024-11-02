СПОРТИВНАЯ АФИША

2 ноября – 11.00

Кубок филиала «Центра развития военно-спортивной подготовки» в Мурманской области «Арктический ВОИН» по военно-спортивному двоеборью. Мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства и проводится с целью привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, развития и популяризации лазертага и спортивного меча в Мурманской области, патриотического воспитания детей и молодёжи.

В нём примут участие обучающиеся Мурманской области, представители образовательных организаций, военно-патриотических клубов и объединений, обучающиеся Центра «ВОИН», представители силовых ведомств и правоохранительных органов.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

3 ноября - 10.00

Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по ВФСК ГТО (зона север).

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

3 ноября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству. Соревнования пройдут в дисциплине двоеборье. Победителей и призёров наградят в 17.00.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Стадион МАУ ФСК «Атлет».

3 ноября - 14.10

Первенство Мурманской области по каратэ. Соревнования пройдут в дисциплинах ката и весовая категория. В них примут участие спортсмены в возрасте 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.