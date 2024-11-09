СПОРТИВНАЯ АФИША

9 ноября – 11.45

Чемпионат Мурманской области по настольному теннису.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

9 ноября – 13.30

10 ноября – 9.00

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по скалолазанию. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплинах лазание на трудность и лазание на скорость.

г. Апатиты, ул. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».

10 ноября – 12.00

Первенство Мурманской области по самбо, боевому самбо. Первенство Мурманской области по самбо пройдёт среди юниоров и юниорок 18-20 лет, в боевом самбо примут участие юноши 16-18 лет и юниоры 18-20 лет.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.