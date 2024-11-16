СПОРТИВНАЯ АФИША

16 ноября – 11.00

Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Мурманской области сезона 2024-2025 дивизиона «Любитель 50+». Участниками регионального этапа XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Мурманской области сезона 2024-2025 дивизиона «Любитель 50+» являются пять команд из Мурманска, Кировска, Ковдора, Кандалакши и Дровяного. Соревнования проходят по круговой системе – каждая команда сыграет с соперниками по четыре игры. Региональный этап завершится в марте 2025 года.

г. Кировск, просп. Ленина, 14. Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк».

17 ноября – 10.00

Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по волейболу (зона север/запад). Участниками физкультурных мероприятий зонального этапа «Кубок губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов» 2024/2025 по волейболу станут команды юношей и девушек из Мурманска, Колы, Североморска, Полярного, Заполярного, Никеля и Снежногорска.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Детско-юношеская спортивная школа.

21 и 22 ноября – 11.00

В Мурманске пройдут всероссийские соревнования по спортивной борьбе. Турнир «Северное Сияние» состоится в 50-й раз. Раньше соревнования проводились среди взрослых, сейчас его участники – юноши до 16 лет. Состязаться в дисциплине греко-римская борьба планируют порядка 150 борцов из разных регионов страны.

В первый день состоится открытие соревнований, запланированы предварительные и полуфинальные поединки, во второй день с 11.00 начнутся утешительные встречи, а в 12.00 начнётся борьба за 3-е и 1-е места.

Благодаря высокому качеству организации турнира, соревнования по спортивной борьбе включаются в Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий министерства спорта Российской Федерации. Это позволяет участникам по итогам соревнований получать разряды вплоть до кандидата в мастера спорта, а также оттачивать мастерство, соревнуясь с представителями других субъектов Российской Федерации.

Главная цель соревнований – популяризация спортивной борьбы, развитие детско-юношеского и молодежного спорта, повышение спортивного мастерства спортсменов. Эти соревнования являются очень значимыми для развития спортивной борьбы и пропаганды здорового образа жизни в целом.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.