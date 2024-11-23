СПОРТИВНАЯ АФИША

23 ноября - 11.00

Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» в Мурманской области в сезоне 2024/2025. Играют команды «Энергетик», «Кольская ГМК», «Элвис Авто», «Энергия 40 ВатТ», «Шторм», «Хибины».

г. Апатиты, ул. Ленина, 34. СШ «Юность».

23 и 24 ноября - 11.00

Областные соревнования по биатлону имени Артемия Хасанкаева; областные соревнования по биатлону приз В.С. Климова. Спортсменам предстоит побороться за медали в спринте и гонке преследования.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

24 ноября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплине «троеборье». Награждение пройдёт в 17.00.

г. Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. Тир «Арктика».