СПОРТИВНАЯ АФИША

1 декабря – 10.00

I этап Кубка России по горнолыжному спорту. За право обладать кубком спортсмены сразятся с 1 по 3 декабря. Сильнейших определят в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В соревнованиях примут участие более 140 спортсменов из Мурманской области и порядка 20 регионов России.

г. Кировск, горнолыжный комплекс ГАУДО МО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту и фристайлу».

1 декабря – 10.00

Первенство Мурманской области по всестилевому каратэ. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах весовая категория, ката-группа, ката-ренгокай, ката-вадо-рю, двоеборье.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.