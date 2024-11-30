Мурманская область. Арктика (16+)30.11.24 08:50
СПОРТИВНАЯ АФИША
1 декабря – 10.00
I этап Кубка России по горнолыжному спорту. За право обладать кубком спортсмены сразятся с 1 по 3 декабря. Сильнейших определят в дисциплинах слалом и слалом-гигант. В соревнованиях примут участие более 140 спортсменов из Мурманской области и порядка 20 регионов России.
г. Кировск, горнолыжный комплекс ГАУДО МО «Кировская СШОР по горнолыжному спорту и фристайлу».
1 декабря – 10.00
Первенство Мурманской области по всестилевому каратэ. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах весовая категория, ката-группа, ката-ренгокай, ката-вадо-рю, двоеборье.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Кодекс бесчестия». Художественный фильм, 1 серия (16+)22:45«Кузница эффективных кадров. Новая смена». Познавательная программа (12+)
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