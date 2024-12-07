СПОРТИВНАЯ АФИША

7 декабря - 10.00

Финал Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по баскетболу.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. МАУДО «ДЮСШ»

7 декабря - 11.00

Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 50+» в Мурманской области в сезоне 2024/2025. Играют команды «Западный берег» (Дровяное), «Кандалакша» (Кандалакша), «Кировск» (Кировск), «Горняк» (Ковдор), «Мурман-СК» (Мурманск).

г. Апатиты, улица Ленина, 34. Спортивная школа «Юность».

7 и 8 декабря - 12.00

Областные соревнования по дзюдо «Звёздочка Заполярья». В борьбу за медали вступят спортсмены в возрасте до 13 лет и до 15 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9-12 декабря - 9.20

Первенство Мурманской области по футбол. Соревнования пройдут среди мальчиков и девочек до 14 лет. Играют команды из Мурманска, Североморска, Кандалакши, Кировска, Александровска, Ковдора, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, Североморска.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9-11 декабря - 10.0

Второй и третий этапы Кубка России по горнолыжному спорту. Соревнования пройдут в дисциплине слалом. Первый этап соревнований принимал склон Кировской спортивной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и фристайлу с 1 по 3 декабря. Последующие этапы проведут в Кусе, Москве, Красноярске, Манжероке, Елизово и Южно-Сахалинске. После чего сильнейшие лыжники вновь вернутся в Кировск, чтобы показать мастерство в финале Кубка.

г. Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».