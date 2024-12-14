СПОРТИВНАЯ АФИША

14 и 15 декабря - 10.00

Чемпионат Мурманской области по волейболу среди мужских и женских команд. За чемпионство предстоит состязаться командам из Кольского района, Кандалакши, Мончегорска, Мурманска, Апатитов, Североморска.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. МАУ ФСК «Атлет».

14 и 15 декабря - 10.00

Чемпионат Мурманской области по футболу (футзал). В соревнованиях примут участие 12 команд из Кандалакши, Александровска, Мурманска, Ковдора, Мончегорска, Североморска, Апатитов и Оленегорска.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17, МАУ СШОР.

14 и 15 декабря - 10.00

Чемпионат Мурманской области по шахматам. Участникам предстоит определить лучших в дисциплине «шахматы».

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУДО «МОСШ».

14 декабря - 11.00

Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» в Мурманской области в сезоне 2024/2025. Играют команды «Энергетик», «Кольская ГМК», «Элвис Авто», «Энергия 40 ВатТ», «Шторм», «Хибины».

г. Полярные Зори, ул. Строителей, 9. Х/к «Кольской АЭС».

14 и 15 декабря - 12.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам на призы компании АО «Кольская ГМК» памяти Н.И. Шилова. Спортсмены будут соревноваться в классическом и свободном стилях. Среди участников девушки и юноши 14 лет и моложе, 15-16 лет, 17-18 лет. Победителей и призёров наградят 15 декабря в 14.30.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУДО СШ.

14 декабря - 19.00

Открытие нового сезона арт-катка Центра современного искусства «Сияние». В церемонии открытия планируется участие основателя ЦСИ «Сияние» Андрея Малахова, российской фигуристки Евгении Медведевой и руководителя Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгении Чибис.

Старт новому сезону арт-катка «Сияние» в Апатитах даст основатель Центра современного искусства «Сияние» Андрей Малахов, а первый круг на льду совершит российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева в сопровождении воспитанников спортивной школы «Юность» и ансамбля песни и танца «Забава».

Посещение катка будет бесплатным для всех гостей не только в день открытия, но и на протяжении всего периода работы площадки. Кроме того, в этом сезоне жителей и гостей Апатитов ждёт обновлённая программа специальных событий Центра современного искусства «Сияние».

г. Апатиты, ул. Победы, 29а.