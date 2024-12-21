СПОРТИВНАЯ АФИША

21 и 22 декабря - 10.00

Чемпионат Мурманской области по шахматам.

г. Мурманск, ул. Книповича, 23а. ГОБУДО «МОСШ».

21 декабря - 11.00

Региональный этап XIV Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 50+» в Мурманской области в сезоне 2024/205. Играют команды «Западный берег» (н.п. Дровяное), «Кандалакша» (г. Кандалакша), «Кировск» (г. Кировск), «Горняк» (г. Ковдор), «Мурман-СК» (г. Мурманск).

г. Апатиты, ул. Ленина, 34. Спортивная школа «Юность».

21 и 22 декабря - 11.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам, 4 тур «Полярного Кубка – 2025 АО «Кольская ГМК» и ФЛГ Мурманской области. Спортсмены будут соревноваться в классическом и свободном стилях. Победителей и призёров наградят 22 декабря в 14.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

21 декабря - 11.40

Областные соревнования по горнолыжному спорту «Кубок губернатора Мурманской области». Участникам предстоит определить лучших в дисциплине «слалом-гигант». Церемонию награждения проведут в 13.20.

г. Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма» Кольской АЭС.

21 декабря - 14.00

22 декабря - 11.00.

Чемпионат и первенство Мурманской области по лёгкой атлетике. Участникам предстоит определить лучших в беге на различные дистанции, прыжке в длину, тройном прыжке, а также в эстафетном забеге.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6, Легкоатлетический манеж.