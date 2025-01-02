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Мурманская область. Арктика (16+)02.01.25 08:15

СПОРТИВНАЯ АФИША

3 и 4 января – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Участники соревнований – юноши и девушки 13-14, 15-16, 17-18 лет, юниоры и юниорки 19-21 год, мужчины и женщины. В первый день спортсменам предстоит соревноваться в «гонке», второй соревновательный день пройдёт в «спринте».

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

5 января - 10.00

Первенство России по хоккею с мячом среди юниоров до 18 лет. В предварительном этапе первенства России по хоккею с мячом примут участие шесть команд западной группы из Архангельска, Кирова, Мончегорска, Первоуральска (Свердловская область), Сыктывкара и Ульяновска.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 3. Ледовая арена стадиона МАУ ДО СШ.

5 января – 11.00

Чемпионат Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в спринте классическим стилем.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

5 января – 15.15

6 января -9.00

7 января – 9.30.

Открытие областных соревнований по баскетболу «Традиционный рождественский турнир имени заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина». В соревнованиях примут участие юноши до 15 лет. У баскетболистов из ДЮСШ №4 города Мурманска будут очень сильные соперники из городов Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Всеволожска, Олонца и Кольского района. 5 января в 15.15 – открытие турнира, 7 января в 15.30 — награждение победителей и призёров.

Биографическая справка: Виктор Александрович Блохин входил в тренерский штаб юношеской сборной команды России в 1994–1995 годах. Это произошло после того, как в 1994 году возглавляемая им команда Мурманской области победила на первенстве страны. В 2000 году Виктор Блохин придумал и организовал Рождественский турнир по баскетболу среди юношей, который собирал команды из Мурманской области, Санкт-Петербурга, разных субъектов Северо-Западного федерального округа.

4 марта 2004 года Виктор Блохин трагически погиб в автокатастрофе. С 2005 года юношеский Рождественский турнир проводится в память о Викторе Александровиче.

Вход свободный.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Фото: https://gov-murman.ru

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