СПОРТИВНАЯ АФИША

6 января -9.00

7 января – 9.30.

Продолжаются областные соревнования по баскетболу «Традиционный рождественский турнир имени заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина». В соревнованиях примут участие юноши до 15 лет. У баскетболистов из ДЮСШ №4 города Мурманска будут очень сильные соперники из городов Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Всеволожска, Олонца и Кольского района. 5 января в 15.15 – открытие турнира, 7 января в 15.30 — награждение победителей и призёров.

Биографическая справка: Виктор Александрович Блохин входил в тренерский штаб юношеской сборной команды России в 1994–1995 годах. Это произошло после того, как в 1994 году возглавляемая им команда Мурманской области победила на первенстве страны. В 2000 году Виктор Блохин придумал и организовал Рождественский турнир по баскетболу среди юношей, который собирал команды из Мурманской области, Санкт-Петербурга, разных субъектов Северо-Западного федерального округа.

4 марта 2004 года Виктор Блохин трагически погиб в автокатастрофе. С 2005 года юношеский Рождественский турнир проводится в память о Викторе Александровиче.

Вход свободный.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

По 8 января

В праздничные выходные молодёжные пространства Мурманска будут доступны для мурманчан, которые ищут возможность повысить свой уровень энергии и улучшить общее самочувствие с помощью оздоровительных тренировок:

по 8 января – 15.00-22.00 - ул. Крупской, 52;

по 8 января – 15.00-21.00 - ул. Лесная, 39 (район Абрам-Мыс);

6 и 8 января – 15.00-22.:00 - ул. Баумана, 42;

7 и 8 января – 15.00-22.00 - ул. Кильдинская, 9;

по 8 января - 15.00-22.00 - ул. Александра Невского, 93.

С 9 января пространства вернутся в штатный режим - с 15.00 до 22.00.