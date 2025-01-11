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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

11 января – 11.00

Первенство Мурманской области по греко-римской борьбе до 24 лет.

г. Снежногорск, ул. Октябрьская, 25а. МБОУ ДО ДЮСШ.

12 января – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по вольной борьбе.

г. Снежногорск, ул. Октябрьская, 25а. МБОУ ДО ДЮСШ.

12 января - 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо. В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 15 лет, юниоры и юниорки до 23 лет. Финальные поединки пройдут с 16.00 до 19.00, затем состоится награждение победителей и призёров.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 января - 13.00

Первенство Мурманской области по тхэквондо ГТФ. Спортсменам предстоит побороться за медали в дисциплинах масоги (весовая категория) и хъенг (формальный комплекс). Вручение наград состоится с 16.30 до 17.00.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья,  3. Детско-юношеская спортивная школа.

13 января – 18.30-24.00

На горнолыжном комплексе «Салма» состоится открытый турнир по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской АЭС. Все желающие любители горных лыж и сноуборда могут принять участие в соревнованиях, подав заявку до 12.00 13 января 2025 года (подать заявку на участие можно по телефону 8 (815-32) 4 32-71 или электронной почте: salma-ski@yandex.ru).

Программа турнира: 18.30 - соревнования на сноуборде «слалом-гигант»; 20.00 - торжественное открытие; 20.50 - состязания по горнолыжному спорту «слалом-гигант».

Победители будут награждены медалями и почётными грамотами.

В день праздника гостей ждёт захватывающая развлекательная программа, включающая световое танцевальное шоу и шоу с пиротехническими эффектами. На сцене выступят музыкальная кавер-группа из Апатитов, диджей и Дед Мороз с подарками. Также каждый сможет сфотографироваться у тематических фотозон, поучаствовать в играх и викторинах с призами.

После окончания состязаний начнётся свободное катание доступное до полуночи.

Для всех участников турнира и желающих поддержать своих друзей и коллег будут организованы бесплатные автобусы по маршруту: г. Полярные Зори - ГК «Салма». Комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори, расположен на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург).

г. Полярные Зори, ГК «Салма».

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