СПОРТИВНАЯ АФИША

18 января – 10.45

Первенство Мурманской области по синхронному плаванию. Первенство Мурманской области по синхронному плаванию – это первые официальные соревнования в регионе. В них принимают участие девочки и мальчики до 13 лет. В 12.30 начнётся подсчёт результатов и церемония награждения победителей и призёров.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3/1. Плавательный бассейн «Гольфстрим».

18 января - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по альпинизму в дисциплине «ски-альпинизм-гонка вертикальная».

г. Кировск, северный склон горы Айкуайвенчорр.

18 и 19 января - 11.00

В учебно-спортивном центре Оленегорска с 18 по 19 января пройдёт первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба» среди юношей до 16 лет. В турнире примут участие более 140 спортсменов из Мурманской Архангельской, Вологодской, Псковской, Калининградской и Ленинградской областей, а также из республик Карелия и Коми. За медали окружного первенства будут соревноваться борцы в весовых категориях до 32 кг, 35 кг, 38 кг, 41 кг, 44 кг, 48 кг, 52 кг, 57 кг, 62 кг, 68 кг, 75 кг, 85 кг, 92 кг, 100 кг и 110 кг. В каждой весовой категории запланированы предварительные, утешительные и финальные поединки.

Торжественное открытие первенства СЗФО и парад участников состоятся 18 января в 11.00. Соревнования организованы Федерацией спортивной борьбы России при содействии министерства спорта Мурманской области и ГАУМО «Центр спортивной подготовки».

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «Учебно-спортивный центр».

18 января - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборств. Финальные поединки начнутся в 17.30. Соревнования продлятся до 19.00, затем состоится награждение победителей и призёров.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 января - 12.00

Чемпионат Мурманской области по каратэ. Спортсменам предстоит состязаться в дисциплинах «ката» и «весовая категория».

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 и 19 января - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо. В соревнованиях участвуют девушки и юноши 14-16 лет.

г. Кандалакша, ул. Спекова, 32а. ФОК «Северное сияние».

18 января - 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой» по дисциплинам «фулл-контакт» и «лайт-контакт».

г. Мурманск, улица Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

19 января – 11.00

В п.г.т. Сафоново состоятся традиционные городские детские старты «Солнечные лучики», в которых будут участвовать дети в возрасте от 1 до 10 лет. Состязания будут проводиться на лыжах, тюбингах и снегокатах.

11.00-11.55 - регистрация участников (необходимо предъявить оригинал или копию свидетельства о рождении ребенка);

11.55 - церемония открытия;

12.00 - старт (сначала стартуют дети 10 лет, затем 9, 8 лет и т.д.).

п.г.т. Сафоново. ФОКОТ (из ЗАТО г. Североморск можно будет добраться на бесплатном автобусе. Он отходит в 11.00 от центрального входа в городской парк).

19 января - 11.30

Торжественное открытие областных соревнований по универсальному бою памяти кавалера Ордена Мужества Даниила Фролова. Соревнования проходят в рамках Года защитника Отечества.

Даниил Фролов с 29 июля 2023 года выполнял боевые задачи на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он погиб 10 июля 2024 года в результате сброса авиабомбы на укрепление на Тендеровской косе Скадовского района Херсонской области. Даниил Фролов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени (с мечами)», медалью «За спасение погибавших», Орденом Мужества (посмертно).

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины 18 лет и старше, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-20 лет. Состязаться спортсменам предстоит в спортивной дисциплине «средства защиты-весовая категория».

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.