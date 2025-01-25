СПОРТИВНАЯ АФИША

25 и 26 января - 12.00

Продолжаются чемпионат и первенство Мурманской области по спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие порядка 70 спортсменов. Гимнастам предстоит выявить сильнейшего в отдельных дисциплинах (опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно, вольные упражнения) и в многоборье.

г. Мурманск, пер. Казарменный, 19. Спортивный зал МБУ ДО СШ №1.

25 и 26 января - 12.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Участникам первенства станут лыжники Мурманской области до 16 лет. В программе соревнований – гонки с раздельным стартом классическим и свободным стилем на 3, 5 и 10 км.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Лыжный стадион МАУ ДО СШ.

25 и 26 января - 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по танцевальному спорту. Участники соревнований выступят в рамках европейской и латиноамериканской программ, а также в двоеборье.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

26 января – 11.00

Всероссийские соревнования по санному спорту «Молодёжные игры». Соревнования проводятся в пятый раз. В этом году бросить вызов соперникам планируют более 90 спортсменов из Иркутской и Мурманской областей в возрасте от 12 до 20 лет. Соревнования продлятся до 28 января в дисциплинах натурбан – одноместные сани и натурбан – двухместные сани.

г. Кандалакша, район ул. Заречная. Санная ледовая трасса для натурбана.

9 февраля - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по альпинизму в дисциплине «ски-альпинизм-гонка вертикальная» (мероприятие было перенесено с 18 января в связи с погодными условиями).

г.Кировск, северный склон горы Айкуайвенчорр.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/