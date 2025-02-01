СПОРТИВНАЯ АФИША

1 и 2 февраля - 10.55

Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнес-аэробике. Соревнования проходят в дисциплинах, хип-хоп, хип-хип-большая группа, аэробика, групповая аэробика (5 человек) и степ-аэробика.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. С/с «Легкоатлетический манеж».

1 и 2 февраля - 11.00

Соревновательные заезды первенства России по санному спорту. В соревнованиях примут участие порядка 50 спортсменов в дисциплине одноместные сани и 12 двухместных экипажей из Иркутской и Мурманской областей. Церемонию награждения победителей и призёров проведут 2 февраля в 15.30.

г. Кандалакша, ул. Заречная. Санная ледовая трасса для натурбана.

1 и 2 февраля - 11.00

Областные соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов-любителей памяти заслуженного работника физической культуры РФ Т.П. Баланина. Спортсменам предстоит состязаться в классическом и свободном стилях.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

1 февраля - 16.30

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Спортсменов ждут дистанции 50 и 100 метров. Победителей и призёров наградят в 19.30.

1 и 2 февраля

Первенство Мурманской области по конькобежному спорту. В первенстве Мурманской области принимают участие девушки и юноши в возрасте от 12 до 17 лет. Спортсменам предстоит принять участие в забегах на 100, 300, 500, 1000, 1500 метров, а также в эстафете 4х400 метров.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. МАУ ДО СШ «Олимп».

1 февраля – 17.00

2 февраля – 10.00

Матч первенства Северо-Западного федерального округа по хоккею среди юношей до 14 лет «КСШОР-Арктика» (г. Мурманск) – «Ленинградская область» (г. Колтуши). В первенстве СЗФО Мурманскую область представляет команда «КСШОР-Арктика». Всего в турнире принимают участие шесть команд. Второй матч между ХК «КСШОР-Арктика» и ХК «Ленинградская область» состоится в воскресение, 2 февраля, в 10 часов.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

2 февраля – 11.00

Состоится традиционное Первенство ЗАТО г. Североморск по лыжным гонкам «Здравствуй, солнце!». В 9.30 – регистрация участников; 10.45 – церемония открытия соревнований; в 11.00 – старты; 13.30 – церемония награждения.

ЗАТО г. Североморск, лыжная трасса на ул. Восточной.