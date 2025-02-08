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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

8 и 9 февраля – 11.00

В Кировске на территории лыжного комплекса «Тирвас» с 7 по 10 февраля проходит второй этап Кубка России по ездовому спорту. Определять лучших спортсменам предстоит в дисциплинах: «лыжи-спринт 1 собака», «нарта-спринт 2 собаки», «нарта-спринт 4 собаки». На старты планируют выйти 40 участников из Мурманской, Владимирской, Нижегородской, Ленинградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга и Карелии.

Торжественное открытие соревнований пройдёт 8 февраля в 11.00 на лыжном комплексе «Тирвас». После церемонии открытия состоятся старты первого этапа. Старты второго этапа соревнований проведут 9 февраля в 11.00. Победители и призёры получат свои награды в 13.30.

г. Кировск, территория лыжного комплекса «Тирвас».

8 февраля - 11.00

Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту. Соревнования пройдут в дисциплинах супер-комбинация, супергигант, слалом, слалом-гигант. Соревнования продлятся до 13 февраля.

г. Кировск, трассы Кировской СШОР по горнолыжному спорту и ристайлу.

8 февраля - 11.00

Чемпионат Мурманской области по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплине «греко-римская борьба». Победителям и призёрам вручат награды с 16.00 до 17.00

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. МУС «Учебно-спортивный центр».

8 февраля – 12.00

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Центральной площадкой для проведения настоящего зимнего праздника выступит спорткомплекс «Долина Уюта» в Мурманске. На лыжню также выйдут участники гонки в Апатитах, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, Североморске и Ковдоре. Общее число участников – порядка 1000 человек.

Для участников подготовлены дистанции: 2,5 км (для мальчиков и девочек 12-14 лет, для юношей и девушек 15-17 лет, для мужчин и женщин от 18 лет и старше), 5 км (для юношей и девушек 15-17 лет) и 10 км (для мужчин и женщин от 18 лет и старше).

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

8 февраля - 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по кикбоксингу «Памяти Элины Гисмеевой» по дисциплинам «К1» и «лоу-кик».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

8 и 9 февраля – 16.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по танцевальному спорту. Участники соревнований выступят в рамках латиноамериканской программы, а также в двоеборье. Чемпионат и первенство Мурманской области продлятся до 9 февраля.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9 февраля - 11.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам. Состязаться спортсменам предстоит в командном спринте. В 12.10 начнутся финальные заезды, в 14.30 – награждение.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

10 февраля - 12.00

Торжественное открытие межрегиональных соревнований по дзюдо. 10 февраля пройдут соревнования среди юношей и девушек до 15 лет. 11 февраля на татами выйдут спортсмены до 18 лет. За медали планируют побороться около 400 дзюдоистов из Челябинской, Тамбовской, Саратовской, Архангельской, Брянской, Вологодской, Ивановской, Ленинградской, Мурманской, Нижегородской, Рязанской и Ставропольской областей, Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии и Татарстана.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6.  Легкоатлетический манеж.

Комментарии

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