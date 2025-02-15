СПОРТИВНАЯ АФИША

15 и 16 февраля – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. 3 тур Полярного Кубка АО «Кольская ГМК». Спортсменам предстоит состязаться в свободном и классическом стилях.

г. Апатиты, ФСК «Атлет».

15 февраля - 11.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по парусному спорту. Участниками соревнований станут 40 спортсменов, которые будут бороться за медали в классе сноукайтинг на доске и лыжах.

г. Мурманск, озеро Большое.

15 февраля - 14.00

16 февраля - 10.00

Церемония открытия чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по скалолазанию. Соревнования пройдут в дисциплинах «лазание на скорость», «лазание на трудность».

г. Апатиты, ул. Сидоренко, 12. ФОК «Вертикаль».

15 и 16 февраля - 14.00

Торжественное открытие чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по ушу. В чемпионате и первенстве СЗФО примут участие порядка 180 спортсменов из Мурманской, Ленинградской, Вологодской областей, Республики Карелия и Санкт-Петербурга.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

16 февраля - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по савату. В соревнованиях примут участие более 70 спортсменов в дисциплинах «ассо» и «комба».

г. Мурманск, улица Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.