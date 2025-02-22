СПОРТИВНАЯ АФИША
22 февраля - 10.30
23 февраля - 10.00
Открытие соревнований по шахматах «Полярный гамбит».
г. Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут», 2-й этаж.
22 февраля - 12.00
Состоится чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Соревнования пройдут в спортивной дисциплине «дуатлон – лыжная гонка». Участниками чемпионата и первенства станут около 70 человек.
г. Полярные Зори, лыжный стадион, лыжные трассы МАУ ФСК.
23 февраля – 9.00
Старт гонки «Экспедиция – Трофи». Автопробег пройдёт под девизом «Зажигаем маяки национальной гордости», и направлен на популяризацию активного отдыха в России, на изучение своей страны, путём путешествий на машинах.
В двухнедельном заезде принимают участие 21 внедорожник и более 60 человек, разделённых на экипажи. Гонка финиширует во Владивостоке. Маршрут включает в себя семь этапов, на каждом из которых участникам следует набрать максимальное количество баллов, выполняя ориентирование на местности и решая задания, связанные с поиском нужных точек.
«Экспедиция-Трофи» проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ и национальных проектов России.
д. Мишуково, маяк Белокаменный, конвой ГИБДД через реку Кола.
23 февраля - 12.00
Первенство СЗФО по дзюдо. В соревнованиях примут участие юниорки и юниоры до 23 лет.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.