СПОРТИВНАЯ АФИША

22 февраля - 10.30

23 февраля - 10.00

Открытие соревнований по шахматах «Полярный гамбит».

г. Мурманск, просп. Ленина, 82. Отель «Азимут», 2-й этаж.

22 февраля - 12.00

Состоится чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Соревнования пройдут в спортивной дисциплине «дуатлон – лыжная гонка». Участниками чемпионата и первенства станут около 70 человек.

г. Полярные Зори, лыжный стадион, лыжные трассы МАУ ФСК.

23 февраля – 9.00

Старт гонки «Экспедиция – Трофи». Автопробег пройдёт под девизом «Зажигаем маяки национальной гордости», и направлен на популяризацию активного отдыха в России, на изучение своей страны, путём путешествий на машинах.

В двухнедельном заезде принимают участие 21 внедорожник и более 60 человек, разделённых на экипажи. Гонка финиширует во Владивостоке. Маршрут включает в себя семь этапов, на каждом из которых участникам следует набрать максимальное количество баллов, выполняя ориентирование на местности и решая задания, связанные с поиском нужных точек.

«Экспедиция-Трофи» проходит при поддержке Министерства экономического развития РФ и национальных проектов России.

д. Мишуково, маяк Белокаменный, конвой ГИБДД через реку Кола.

23 февраля - 12.00

Первенство СЗФО по дзюдо. В соревнованиях примут участие юниорки и юниоры до 23 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

