СПОРТИВНАЯ АФИША

1 марта - 10.45

Открытие чемпионата России по велосипедному спорту среди спортсменов-любителей в рамках 90-го Праздника Севера. В соревнованиях, которые пройдут в столице Кольского Заполярья впервые, планируют принять участие 20 спортсменов из Мурманской области и Екатеринбурга. Участникам предстоит состязаться в дисциплине «марафон» (фэтбайк) и преодолеть дистанцию 50 км. Церемонию награждения проведут с 16.00 до 16.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

1 марта - 11.00

Кубок Мурманской области по бильярдному спорту памяти Гаврилова М.А. Участники соревнований будут состязаться в спортивной дисциплине «комбинированная пирамида». Почётным гостем турнира станет чемпион мира и Европы по бильярдному спорту Юрий Пащинский, который 1 марта проведёт мастер-класс.

Соревнования продлятся до 2 марта.

г. Мурманск, просп. Ленина 52 а. Бильярдный клуб «Бристоль».

1 марта - 11.00

2 марта - 11.40

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам (4 тур Полярного Кубка АО «Кольская ГМК»). Спортсменам предстоит состязаться в спринте свободным стилем, а также в масс-старте.

г. Мончегорск, ул. Нагорная, 17. Территория спортшколы.

2 марта - 11.00

Областные соревнования по хоккею с мячом. Участниками соревнований станут шесть команд из Мурманска и Мончегорска в возрасте до 14 лет. Турнир будет проходить по правилам мини-хоккея с мячом. Соревнования состоят из группового этапа и матчей за 1-2, 3-4, 5-6 места.

г. Мурманск, ул. Воровского 15 а. Стадион «Строитель».