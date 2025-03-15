СПОРТИВНАЯ АФИША

15 марта – 10.00

16 марта – 11.00

Открытие межрегионального физкультурного мероприятия по ездовому спорту Северо-Западного федерального округа в рамках 90-го Праздника Севера. Награждение состоится 16 марта в 14.30. Состязания пройдут в дисциплинах «лыжи – спринт 1 собака», «нарта – спринт 2 собаки», «нарта – спринт 4 собаки», «нарта – спринт 6 собак».

г. Апатиты, база отдыха «Кола спорт вилладж».

15, 16 и 17 марта – 10.00

Пройдёт чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА). В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из девяти регионов Северо-Запада. За медали чемпионата и первенства будут сражаться бойцы ММА из Мурманской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Псковской и Новгородской области, а также из республик Карелия и Коми.

15 и 16 марта на чемпионате и первенстве СЗФО пройдут предварительные и финальные поединки в различных весовых и возрастных категориях. Торжественная церемония открытия соревнований состоится в мурманском Легкоатлетическом манеже 16 марта. Начало – в 13.00.

г. Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

15 марта – 11.00

16 марта – 12.00

В Североморске пройдёт V открытое первенство по спортивному мечу и раннесредневековому фехтованию «Меч Фьорда». В первый день на ристалище молодые спортсмены будут выяснять «кто лучше» в дисциплине «спортивный меч», во второй участники сразятся на стальном оружии. Представители клубов исторической реконструкции сойдутся в поединках «щит-меч», «копье», а также продемонстрируют новое для наших широт направление в фехтовании - HEMA «Военная сабля».

Программа на 15 марта: 11.00-12.00 - регистрация участников. 12.00-12.10 - открытие соревнований по спортивному мечу. 12.10-16.20 - спортивный меч «Щит-меч» и «Баклер-меч», младшие возрастные категории (8-17 лет). 16.20-16.30 - награждение победителей младших возрастных категорий. 16.30-19.00 - спортивный меч «Щит-меч» и «Баклер-меч», старшая возрастная категория (18+). 19.00-19.10 - награждение победителей старших возрастных категорий.

Программа на 16 марта: 12.00-13.00 - регистрация участников. 13.00-13.10 - открытие соревнований по раннесредневековому фехтованию (стальное оружие). 13.10-15.00 - раннесредневековое фехтование (1х1, 3х3). 15.00-16.30 - HEMA «Военная сабля». 16.30-16.40 - награждение победителей.

Вход для зрителей свободный.

ЗАТО г. Североморск, ул. Душенова, 10а. Центр досуга молодёжи.

15 и 16 марта – 11.00

Соревнования по санному спорту в рамках 65-го Праздника Севера учащихся. Соревнования пройдут в дисциплинах натурбан-одноместные сани и натурбан-двухместные сани. Церемония награждения пройдёт 16 марта в 13.00.

г. Кандалакша, р-он ул. Заречная. Трасса спортшколы по санному спорту.

15 марта – 13.00

Открытие соревнований по настольному теннису по программе Специальной Олимпиады Мурманской области и первенства Мурманской области (спорт ЛИН) по настольному теннису. В соревнованиях примут участие порядка 30 человек. Медали будут разыгрываться в одиночном, парном, смешанном и юнифайд-парном разряде.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 40. МУС «УСЦ», Дом физкультуры.

17 и 18 марта – 11.00

21 марта – 10.30

В Североморске пройдёт городской Праздник Севера по лыжным гонкам среди учащихся. I этап «Массовый старт»: 17 марта с 11.00 до 14.00 - индивидуальная гонка (стиль свободный), 18 марта с 11.00 до 12.00 - эстафетная гонка (стиль свободный).

II этап «Гонка чемпионов»: 21 марта с 10.30 до 13.30 - индивидуальная гонка (стиль свободный).

Приём заявок с медицинским допуском - за 40 минут до начала старта.

ЗАТО г. Североморск. ул. Восточная. Лыжная трасса.

22 марта – 12.00

В селе Ловозеро состоятся одни из самых зрелищных мероприятий в рамках 90-го Праздника Севера. Соревнования по национальным видам спорта и традиционный день оленевода проводятся с целью сохранения и развития культуры саамов, привлечения людей к здоровому образу жизни, а также поддержания творческой инициативы местных жителей.

На празднике у каждого появится возможность испытать свои силы в метании аркана на рога. Саамы, у которых оленеводство является одним из основных видов хозяйственной деятельности, аркан применяют для ловли животных в стаде. Следующий вид соревнований, распространенный у многих северных народов, — это стрельба из арбалета. Участник должен с определенного расстояния поразить фигуру, изображенную на стенде. И третий вид спорта — национальная борьба. Гонки на оленьих упряжках станут кульминацией праздника.

с. Ловозеро.