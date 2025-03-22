СПОРТИВНАЯ АФИША

22 и 23 марта - 11.00

Всероссийские соревнования «Праздник Севера» по конькобежному спорту. В соревнованиях будут участвовать мужчины и женщины, а также юниоры и юниорки в возрасте 18-19 лет. В программу соревнований включены забеги на дистанциях 500, 1000, 1500, 3000 и 5000 метров, командный и групповой забеги.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. МАУ ДО СШ «Олимп».

22 и 23 марта - 11.00

Соревнования по биатлону в рамках 90-го Праздника Севера. 23 марта спортсменам предстоит побороться за медали в спринте.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта. Спортивный комплекс «Долина Уюта».

22 марта - 12.00

Церемония открытия соревнований по национальным видам спорта в рамках 90-го Праздника Севера. Участникам предстоит сразиться в метании аркана, стрельбе из арбалета, национальной борьбе. Самой зрелищной частью станет гонка на оленьих упряжках и буксировка на лыжах за оленем. Закрытие соревнований состоится в 17.00.

с. Ловозеро, ул. Пионерская. Концертная площадка.

23 марта – 10.00

Состоятся традиционные соревнования на Кубок главы ЗАТО г. Североморск по лыжным гонкам. Участники соревнований до 18 лет допускаются только при наличии допуска врача. Программа соревнований: 10.00 - регистрация участников соревнований; 10.45 - официальная церемония открытия соревнований; 11.00 - старты участников соревнований; 14.00 - церемония награждения.

ЗАТО г. Североморск, ул. Восточная. Лыжная трасса.