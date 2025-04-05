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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

5 апреля – 10.30

6 апреля – 12.45

Спринт финального этапа «Альфа-Банк» - Кубок Содружества по биатлону. Финал III сезона Кубка в Мурманске состоит из шести гонок.

5 апреля – одиночные эстафеты, на старт в 10.30 выйдут женщины, в 13.00 – мужчины. 6 апреля – масстарт, на старт в 12.45 выйдут женщины, в 14.30 - мужчины.

По итогам соревнований определится обладатель «Альфа-Банк» - Кубка Содружества по биатлону 2024/2025 среди сильнейших биатлонистов России и Белоруссии. Также будут подведены итоги малых кубков – в дисциплинах спринт и масстарт.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

5 апреля – 11.00

6 апреля – 10.00

В областном центре пройдёт Кубок Мурманска по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге». Его участниками станет работающая и студенческая молодёжь из Мурманска, Заполярного, Североморска, Апатитов, а также гости региона из Архангельска, Ярославля, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Бороться за звание чемпионов столицы Кольского Заполярья будут 12 команд.

По итогам первого дня игр будет составлен рейтинг команд. На его основе выстроится турнирная сетка второго дня, игры которого пойдут на выбывание.

Организатором мероприятия выступает комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска совместно с региональной «Федерацией юкигассен».

«Юкигассен уже давно стал традиционным для Мурманска мероприятием и своеобразной визиткой города. Мурманск по праву считается российской родиной юкигассен, ведь первые игры прошли здесь в далёком 2006 году», — комментирует председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Цыганкова.

За почти 20-летнюю историю юкигассен в России появилось множество нововведений — это и система видеоповторов, и возможность проводить соревнования не только зимой. Так завершающий летний сезон турнир прошёл в Мурманске в рамках ежегодного фестиваля спорта «Гольфстрим», играли на песке, на берегу залива.

«Мы расширяем возрастные категории участников. Впервые в этом году пришли к тому, чтобы привлекать к юкигассен дошколят, «юки-горох», как называют ребят сами организаторы», — подытожила Ирина Цыганкова.

Игры кубка начнутся в 11.00 5 апреля на территории КП-2 «Снежинка» и продлятся до конца дня. 6 апреля с 10.00 до 13.00 на снежное поле сначала выйдут дети — здесь пройдёт завершающий этап Спартакиады дошколят на Кубок главы Мурманска, а после, с 13.30, продолжатся решающие баталии взрослого турнира.

г. Мурманск, КП-2 «Снежинка».

5 апреля - 11.30

Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд. В фестивале планируют принять участие 4 команды из Мурманска и Апатитов. Награждение состоится в 14.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

5 апреля - 12.00

Торжественное открытие первенства Мурманской области по авиамодельному спорту в классе моделей S. В первенстве примут участие порядка 40 юниоров и юниорок в возрасте до 19 лет. Соревнования продлятся до 6 апреля.

г. Апатиты, поле Тик-Губы.

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