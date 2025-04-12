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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

12 апреля - 10.00

Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин. В рамках чемпионата России состоится масс-старт классическим стилем на дистанции 50 км. Церемония награждения запланирована по итогам гонки в 14.30.

г. Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион МАУ ФСК «Атлет».

12 апреля – 10.00

Командный чемпионат Мурманской области по бадминтону. Соревнования пройдут в зачёте мужских, женских и смешанных команд до 13 апреля. Участие в чемпионате примут порядка 80 человек.

г. Апатиты, ул. Зиновьева, 18. СОК «Наука».

12 апреля - 10.45

Открытие чемпионата Мурманской области по нардам. Чемпионат Мурманской области по нардам пройдёт в дисциплине «короткие нарды». Участниками соревнований станут порядка 20 человек. Турнир продлится до 13 апреля.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

12 апреля - 11.00

Начало межрегиональных спортивных соревнований по биатлону «Кубок заслуженного мастера спорта Валерия Кириенко» в рамках 65-го Праздника Севера учащихся. Парад открытия соревнований состоится 12 апреля в 10.20, после него участники выйдут на старт.

13 апреля запланирована официальная тренировка. 14 апреля с 11.00 пройдут спринты. 15 апреля соревнования завершатся зрелищным масс-стартом. Начало – в 10.45.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

13 апреля – 11.00

Чемпионат Мурманской области по дзюдо и областные соревнования по дзюдо «9 рота».  В областных соревнованиях примут участие мальчики и девочки до 13 лет. За медали в рамках регионального чемпионата будут бороться мужчины и женщины.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

13 апреля – 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по ушу. Соревнования пройдут в дисциплинах «таолу» и «кунг-фу-традиционное ушу». Церемония награждения состоится в 15.30.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

 

 

 

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