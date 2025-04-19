СПОРТИВНАЯ АФИША

20 апреля – 11.10

Открытие первого этапа Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба». Соревнования начнутся в 12.00, награждение победителей и призёров пройдёт в 15.00.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

20 апреля - 12.00

Церемония открытия чемпионата и первенства Мурманской области по тхэквондо МФТ. Спортсменам предстоит побороться за медали в дисциплине «туль» и в разбивании досок. Церемония награждения победителей и призёров соревнований состоится в 18.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

20 апреля – 12.00

Первенство Мурманской области по боевому самбо. В соревнованиях примут участие юноши 14-16 лет.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

21 апреля - 13.00

Первенство Мурманской области по баскетболу среди юношей и девушек до 14 лет. В соревнованиях примут участие команды из Апатитов, Кольского округа, Кировска, ЗАТО Александровск, Полярных Зорь и Мурманска. Первенство пройдёт по формату группового этапа с финальными матчами. Игры продлятся до 24 апреля.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

