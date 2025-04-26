СПОРТИВНАЯ АФИША

26 апреля – 8.30

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по пилонному спорту. Церемония награждения состоится в 13.20.

г. Апатиты, просп. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры имени В.К. Егорова.

26 апреля – 10.00

Продолжение всероссийских соревнований по дзюдо. В них примут участие юноши и девушки до 15 лет.

г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 19. ФСК «Энергия».

26 апреля – 11.30

Региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций Мурманской области. В фестивале примут участие школьники от 8 до 17 лет в составе девяти команд. Награждение ориентировочно состоится в 18.30.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

26 апреля – 12.00

Первенство Мурманской области по айкидо. В соревнованиях принимают участие спортсмены от 12 до 18 лет в дисциплинах кихон-вадза и дзюи-вадза.

ЗАТО г. Североморск, ул. Колышкина, 11. СК «Богатырь».

28 апреля – 16.00

Торжественное открытие регионального этапа всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». Участники – победители и призёры муниципальных этапов фестиваля: обучающиеся общеобразовательных организаций, кадеты, представители юнармейского движения, члены военно-патриотических клубов.

Гости – председатель регионального отделения ДОСААФ России Мурманской области Антон Сулоев, участники специальной военной операции, представители ветеранских организаций, представители министерства образования и науки Мурманской области.

Фестиваль будет проходить с 28 апреля по 2 мая. Соревновательные дни – 29 и 30 апреля, 1 мая.

Программа фестиваля включает в себя спортивную, конкурсную (творческую) части и культурную программу. В спортивную часть программы входят лично-командные соревнования по стрельбе из различных положений и метание снаряда на дальность. В творческую часть программы – командные соревнования на лучшее выступление агитбригады о фестивале «Ворошиловский стрелок».

Победители регионального этапа представят Мурманскую область на всероссийском этапе фестиваля в сентябре 2025 года на базе всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.

г.п. Кильдинстрой, территория туристического комплекса «Лапландская Деревня». Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/