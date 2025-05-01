СПОРТИВНАЯ АФИША

3 мая – 11.00

Первенство Мурманской области по дзюдо. В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет. Церемонию награждения проведут с 18.00 до 19.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

4 мая – 12.00

Областные соревнования по дзюдо памяти атомной подводной лодки «Комсомолец». В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 13 лет.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

Фото: https://vk.com/photo-135528035_456241538