Мурманская область. Арктика (16+)01.05.25 08:50
СПОРТИВНАЯ АФИША
3 мая – 11.00
Первенство Мурманской области по дзюдо. В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет. Церемонию награждения проведут с 18.00 до 19.00.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
4 мая – 12.00
Областные соревнования по дзюдо памяти атомной подводной лодки «Комсомолец». В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 13 лет.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
Фото: https://vk.com/photo-135528035_456241538
Комментарии
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Последние комментарии
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
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