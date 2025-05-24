СПОРТИВНАЯ АФИША

24 мая – 8.45

Церемония открытия IX всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. После церемонии открытия в 9.00 будет дан старт полумарафону (дистанция 21,0975 км) и забегу на 10 км. Старт забега на 5 км состоится в 10.00, а в 12.00 пройдёт забег на 1 км.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

25 мая 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по пауэрлифтингу. Спортсменам предстоит определить сильнейших в дисциплинах «жим» и «жим классический».

г. Мурманск, ул. Копытова, 36а. МОСШ.