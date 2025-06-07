СПОРТИВНАЯ АФИША

7 июня - 14.00

Стартует чемпионат Мурманской области по футболу. В чемпионате Мурманской области по футболу примут участие 7 команд из Мурманска, Апатитов, Оленегорска, Ковдора, ЗАТО Александровск, Кандалакши и Мончегорска. Первые три матча, запланированные 7 июня, состоятся в Кандалакше, Оленегорске и Мончегорске. Турнир проходит в два круга и завершится 27 сентября.

г. Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион «Металлург».

г. Мончегорск, просп. Кирова, 3. Стадион МАУ ДО СШ.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Стадион «Олимп».

8 июня – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию в дисциплине «кросс-лонг». В соревнованиях примут участие порядка 100 спортсменов из Мурманска, Никеля, Заполярного, Кольского округа, Кировска, Апатитов, Ревды, Кандалакши и Оленегорска. Церемония награждения победителей и призёров состоится в 16.00 по адресу: г. Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. Стадион «Горняк».

г. Кировск, отрог горы Айкуайвенчорр.