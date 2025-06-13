СПОРТИВНАЯ АФИША

13 июня - 12.00

Международные соревнования по спортивному туризму «БезПредел». Соревнования проходят в дисциплине «северная ходьба».

Впервые «БезПредел» состоялся в Мурманске в 2024 году, а спустя год получил новый статус и проводится под эгидой Международной Федерации спортивного туризма. Заявки на участие подали спортсмены из Республики Беларусь, Республики Индия, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

г.Мурманск, с/к «Долина Уюта».

14 июня - 12.00

В селе Ловозеро на берегу озера Поповское состоятся XXXIX традиционные саамские игры, которые являются одним из ярчайших праздников коренного народа Мурманской области. Гостей праздника ждут испытания на силу, ловкость и меткость, которые позволят им окунуться в мир саамской культуры.

Программа:

12.00 – торжественное открытие;

12.30 - 14.30 – проведение спортивных соревнований;

12.30 - 15.00 – командные соревнования по саамскому футболу;

12.30 - 16.00 – работа выставки-ярмарки «Город мастеров»;

16.00 – торжественное награждение победителей и призеров спортивных площадок.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Мурманской области и направлено на сохранение и развитие национальных культур народов Севера, популяризацию национальных видов спорта, привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также повышение творческой инициативы населения района.

с. Ловозеро, берег озера Поповское.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548386/#&gid=1&pid=1