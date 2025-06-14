СПОРТИВНАЯ АФИША

14 июня - 12.00

В селе Ловозеро на берегу озера Поповское состоятся XXXIX традиционные саамские игры, которые являются одним из ярчайших праздников коренного народа Мурманской области. Гостей праздника ждут испытания на силу, ловкость и меткость, которые позволят им окунуться в мир саамской культуры.

Программа:

12.00 – торжественное открытие;

12.30 - 14.30 – проведение спортивных соревнований;

12.30 - 15.00 – командные соревнования по саамскому футболу;

12.30 - 16.00 – работа выставки-ярмарки «Город мастеров»;

16.00 – торжественное награждение победителей и призеров спортивных площадок.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Мурманской области и направлено на сохранение и развитие национальных культур народов Севера, популяризацию национальных видов спорта, привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также повышение творческой инициативы населения района.

с. Ловозеро, берег озера Поповское.

14 июня - 12.00-14.00

Мурманская региональная общественная организация доноров «Капля Жизни» совместно с Мурманским региональным отделением Российского Красного Креста проводит спартакиаду среди активных корпоративных доноров «Здоров, как донор!», приуроченную к Всемирному дню донора крови.

Цель акции: пропаганда здорового образа жизни и популяризация донорства крови и донорства костного мозга среди молодежи.

В состязаниях примут участие команды доноров разных сообществ, организаций и учебных заведений. Победителям и участникам спартакиады будут вручены дипломы, медали, памятные сувениры и подарки.

г. Мурманск, ул. Ломоносова, 16. Мурманский медицинский колледж.