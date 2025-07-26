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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

27 июля – 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону, а также фестиваль триатлона «Арктик Олимпик Три». Участники чемпионата – мужчины и женщины сразятся за медали в дисциплине «триатлон»: плавание (1,5 км), велогонка (40 км) и бег (10 км).

Лучших в первенстве определят в дисциплине «дуатлон – спринт». Спортсменов ждёт бег (2 км), велогонка (8 км) и бег (1 км). Здесь сильнейших определят среди юниоров и юниорок в возрасте от 16 до 19 лет, а также юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет и от 13 до 14 лет.

Фестиваль триатлона «Арктик Олимпик Три» пройдёт в дисциплине «эстафета – смешанная 3 человека». Участники фестиваля будут состязаться в плавании (1,5 км), велогонке (40 км) и беге (10 км). Награждение победителей и призёров состоится в 14.30.

г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, 19. Физкультурно-спортивный комплекс, акватория озера Пинозеро.

 

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