СПОРТИВНАЯ АФИША

9 августа – 10.30

10 августа – 11.00

Первенство Мурманской области по парусному спорту. Лучших определят в спортивных дисциплинах «класс-Оптимист» и «класс-Кадет».

г. Мончегорск, ул. Бредова, 23 (акватория озера Имандра). Водная станция МАУ ДО СШ №1.

9 августа - 12.00

В Мурманской области пройдёт более 80 мероприятий различного уровня, приуроченных к Всероссийскому Дню физкультурника, который отмечается 9 августа, а также к спортивному августу.

Насыщенная программа для взрослых и детей включает турниры, эстафеты, флешмобы и другие события в рамках плана «На Севере — жить!».

Основные мероприятия состоятся 9 августа в 12.00:

на территории спорткомплекса «Долина Уюта» пройдёт массовый забег. Участникам забега предстоит преодолеть дистанцию до 5000 метров.

В это же время мурманчане от 18 лет смогут сдать нормы ВФСК «ГТО». Регистрация на забег и на сдачу норм ГТО доступна по ссылке.

На спортивной площадке в районе дома №10 по улице Капитана Маклакова стартует турнир по петанку и семейное мероприятие «Родной двор — родной город!», где предусмотрены разнообразные активности для детей и взрослых.

* * *

В Коле пройдут Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

21-23 августа

В Коле состоится Кубок губернатора Мурманской области по конному спорту среди различных возрастных групп от 10 лет и старше.

30 августа - 7 сентября

В нашем регионе пройдёт декада ЗОЖ «Спортивные каникулы Заполярья».