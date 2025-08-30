СПОРТИВНАЯ АФИША

30 августа – 8.00

Чемпионат Мурманской области по лёгкой атлетике в спортивной дисциплине «трейл». В соревнованиях примут участие порядка 100 легкоатлетов из муниципалитетов Мурманской области. Протяжённость трейла составляет 27 км. Награждение победителей и призёров соревнований состоится в 15.00.

г. Кандалакша, горнолыжный комплекс «Гора Крестовая».

30 августа – 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк – гонка в гору». В соревнованиях примут участие порядка 50 спортсменов в пяти возрастных категориях. Церемония награждения победителей и призёров запланирована в 13.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

31 августа – 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк – кросс-кантри». В соревнованиях примут участие более 50 спортсменов в пяти возрастных категориях. Церемония награждения победителей и призёров запланирована в 14.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».