СПОРТИВНАЯ АФИША

6 и 7 сентября – 9.00

Продолжается Кубок Мурманской области по автомобильному спорту. Соревнования проходят в спортивных дисциплинах. «трофи-рейд» ТР1, «трофи-рейд» ТР2 и «трофи-рейд Абсолютный». Участниками кубка станут порядка 60 гонщиков. Церемония награждения победителей состоится 7 сентября в 18.00

п. Африканда, координаты старта - 68.970663, 33.074914.

6 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Пристрелка начнётся с 10.00. Соревнования продолжатся 7 сентября с 11.00, в 15.00 проведут церемонию награждения. Состязаться спортсменам предстоит в дисциплинах «роллеры-гонка» и «кросс-спринт».

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

6 сентября - 11.00

Первенство Мурманской области по пейнтболу в дисциплине «игра 3 чел. х 3 чел.». Соревнования проводятся в двух возрастных категориях – до 17 лет и до 20 лет. За победу в первенстве будут бороться 11 команд.

г. Апатиты, ул. Чехова, 14а. Центр спортивного активного семейного отдыха «Хантер».

6 сентября - 12.00

В Лопарской состоятся XXVIII традиционные осенние саамские игры. Мероприятие, посвящённое возрождению, развитию и популяризации самобытной культуры саамского народа, коренного населения северных территорий, станет ярким праздником для северян всех возрастов.

Программа:

12.00 – торжественное открытие праздника,

13.00 – начало личных и семейных национальных состязаний,

14.30 – начало состязаний по саамскому футболу, подведение итогов индивидуальных состязаний,

15.00 – начало состязаний по перетягиванию каната,

15.30 – награждение победителей, торжественное закрытие.

Кольский округ, ж/д. ст. Лопарская, ул. ОПХ Восход, 16б. Площадка у сельского Дома культуры.

6 сентября - 12.00

Региональный этап X Спартакиады пенсионеров России пройдёт на двух площадках. Участникам предстоит опробовать свои силы в плавании, лёгкой атлетике, шахматах, настольном теннисе, а также выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3/1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном.

г. Мурманск, Легкоатлетический манеж, Долина Уюта.

6 сентября - 14.00

Чемпионат Мурманской области по нардам в спортивной дисциплине «длинные нарды». В чемпионате примут участие порядка 20 спортсменов. Соревнования продлятся до 7 сентября.

г. Мурманск, с/к «Легкоатлетический манеж».

7 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по пейнтболу в дисциплине «игра 3чел. х 3чел.». В областном чемпионате примут участие 6 команд. Закрытие соревнований, а также церемония награждения победителей и призёров запланирована в 16.30.

г. Апатиты, ул. Чехова, 14а. Центр спортивного активного семейного отдыха «Хантер».

7 сентября – 13.00

Открытие соревнований по драгрейсингу «Хибинский шторм».

г. Кировск, бывший аэродром Кировска, координаты 67.579560, 33.582565.