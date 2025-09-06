В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)06.09.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

6 и 7 сентября – 9.00

Продолжается Кубок Мурманской области по автомобильному спорту. Соревнования проходят в спортивных дисциплинах. «трофи-рейд» ТР1, «трофи-рейд» ТР2 и «трофи-рейд Абсолютный». Участниками кубка станут порядка 60 гонщиков. Церемония награждения победителей состоится 7 сентября в 18.00

п. Африканда, координаты старта - 68.970663, 33.074914.

6 сентября - 11.00

 Чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Пристрелка начнётся с 10.00. Соревнования продолжатся 7 сентября с 11.00, в 15.00 проведут церемонию награждения. Состязаться спортсменам предстоит в дисциплинах «роллеры-гонка» и «кросс-спринт».

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

6 сентября - 11.00

Первенство Мурманской области по пейнтболу в дисциплине «игра 3 чел. х 3 чел.». Соревнования проводятся в двух возрастных категориях – до 17 лет и до 20 лет. За победу в первенстве будут бороться 11 команд.

г. Апатиты, ул. Чехова, 14а. Центр спортивного активного семейного отдыха «Хантер».

6 сентября - 12.00

В Лопарской состоятся XXVIII традиционные осенние саамские игры. Мероприятие, посвящённое возрождению, развитию и популяризации самобытной культуры саамского народа, коренного населения северных территорий, станет ярким праздником для северян всех возрастов.

Программа:

12.00 – торжественное открытие праздника,

13.00 – начало личных и семейных национальных состязаний,

14.30 – начало состязаний по саамскому футболу, подведение итогов индивидуальных состязаний,

15.00 – начало состязаний по перетягиванию каната,

15.30 – награждение победителей, торжественное закрытие.

Кольский округ, ж/д. ст. Лопарская, ул. ОПХ Восход, 16б. Площадка у сельского Дома культуры.

6 сентября -  12.00

Региональный этап X Спартакиады пенсионеров России пройдёт на двух площадках.  Участникам предстоит опробовать свои силы в плавании, лёгкой атлетике, шахматах, настольном теннисе, а также выполнить нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья,  3/1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. 

г.  Мурманск,  Легкоатлетический манеж,  Долина Уюта.

6 сентября - 14.00

Чемпионат Мурманской области по нардам в спортивной дисциплине «длинные нарды». В чемпионате примут участие порядка 20 спортсменов. Соревнования продлятся до 7 сентября.

г. Мурманск, с/к «Легкоатлетический манеж».

7 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по пейнтболу в дисциплине «игра 3чел. х 3чел.». В областном чемпионате примут участие 6 команд. Закрытие соревнований, а также церемония награждения победителей и призёров запланирована в 16.30.

г. Апатиты, ул. Чехова, 14а. Центр спортивного активного семейного отдыха «Хантер».

7 сентября – 13.00

Открытие соревнований по драгрейсингу «Хибинский шторм».

г. Кировск, бывший аэродром Кировска, координаты 67.579560, 33.582565.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Комментарий к новости:Для северянина доступны курсы по оказанию первой медицинской помощи в рамках проекта «Здоровое будущее» от Высшей партийной школы
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:45«Валькины паруса». Художественный фильм (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в магазинах продолжается-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 и 8 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»