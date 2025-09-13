СПОРТИВНАЯ АФИША

В Мурманске состоится один из самых ярких спортивных праздников региона — фестиваль «Гольфстрим». С 10.00 до 14.00 на фестивальной площадке под мостом гостей ждёт развлекательная программа.

13 сентября – 10.30

Кубок Мурманской области по настольному теннису. В соревнованиях примут участие более 40 спортсменов из Мурманска, Североморска, Мончегорска, Апатитов, Кировска, ЗАТО Александровск и Заполярного.

Церемония награждения состоится по завершении турнира.

г. Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Детско-юношеская спортивная школа.

13 сентября – 10.45

Чемпионат Мурманской области по нардам в спортивной дисциплине «длинные нарды блиц». В чемпионате примут участие порядка 20 спортсменов. Соревнования продлятся до 14 сентября.

г. Мурманск, с/к «Легкоатлетический манеж».

13 сентября – 12.00

Состоится торжественная церемония вручения знаков отличия ВФСК «ГТО». Заслуженные награды получат более 90 человек – учащиеся первых классов, а также взрослые жители региона.

В мероприятии примут участие министр спорта Мурманской области Светлана Наумова и серебряный призёр Олимпийских игр, посол ГТО в регионе Лариса Круглова.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта», Легкоатлетический манеж.

14 сентября – 10.00

В Мурманске состоится один из самых ярких спортивных праздников региона — фестиваль «Гольфстрим». С 10.00 до 14.00 на фестивальной площадке под мостом гостей ждёт развлекательная программа (подробно на фотоафише).

Интерактивный квест «Тайны Кольского моста»

Участники отправятся по маршруту с путевым листом, чтобы найти восемь спортивных площадок. На каждом этапе предстоит ответить на вопрос по конкретному виду спорта. Те, кто соберёт все отметки, примет участие в розыгрыше сувениров на главной сцене.

Фото-челлендж

На финишной линии установят фотобудку с видом на Кольский мост. Снимки участников будут публиковаться в официальном сообществе соцсети «ВКонтакте» комитета по физической культуре и спорту: https://vk.com/gorsport51. Победителей выберут по количеству лайков — итоги подведут 22 сентября. Всего будет определено 18 призёров.

Интерактивная зона «Движения Первых»

Площадка с арт-объектами, брендированной одеждой и спортивным инвентарём. Здесь можно сделать фото, примерить экипировку и прочувствовать атмосферу праздника.

Историческое многоборье

Для любителей необычных испытаний организаторы подготовили реконструкцию древних сражений: стрельба из лука, метание копья, владение мечом и щитом. Это шанс испытать силы, ловкость и соревновательный азарт в нестандартном формате. Приглашаются все желающие — болельщики, семьи с детьми и любители активного отдыха. Несмотря на северный характер мероприятия, организаторы подготовили всё необходимое, чтобы праздник прошёл комфортно и безопасно.

Напомним, традиция встречать осень на Кольском мосту появилась почти два десятилетия назад: в 2006 году мероприятие стартовало под названием «Мурманская миля», и с тех пор каждую середину сентября горожане собираются встречать прохладное время года спортивными состязаниями и массовыми активностями.

В этом году вновь будет организован бесплатный трансфер к Кольскому мосту и обратно.

Расписание отправлений:

— от Центрального стадиона (ул. Челюскинцев, 1) - в 11.00;

— от остановки «Улица Адмирала флота Лобова» - в 10.00;

— от остановки «Улица Героев Рыбачьего» - в 11.15;

— с правого берега моста на левый автобус доставит всех желающих - с 10.00 до 11.45.

Все рейсы — бесплатные.

Администрация города Мурманска призывает горожан приходить заранее: рекомендуется быть на месте посадки не позднее чем за 10–15 минут до отправления.

Трансфер осуществляется в обе стороны.

Расписание отправлений от Кольского моста:

— до Центрального стадиона (ул. Челюскинцев, 1) - в 15.30 и 16.30;

— до остановки «Улица Адмирала флота Лобова» - в 16.10 и 16.45;

— до остановки «Улица Героев Рыбачьего» - в 15.30 и 16.30.10.

г. Мурманск, Кольский мост.

14 сентября – 14.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в дисциплине «кросс-классика». Награждение победителей и призёров состоится в 16.15.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

14 сентября – 15.00

В Североморске на обновленной Аллее спорта в городском парке пройдут первые соревнования - детский дуатлон.

Дружным дуатлоном детский клуб «Беговелики» предлагает завершить велосезон. Соревнования пройдут при поддержке Управления культуры, спорта, молодёжной политики и международных связей администрации ЗАТО.

Приглашаются юные спортсмены от 5 до 10 лет. Участникам предстоит соревноваться в беге и управлении велосипедом или самокатом (шлем обязателен).

ЗАТО г. Североморск, Аллея спорта в городском парке. Малая сцена парка.