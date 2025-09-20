СПОРТИВНАЯ АФИША

20 сентября - 11.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по ездовому спорту. Определять лучших спортсменам предстоит в дисциплинах «кросс 1 собака», «велосипед 1 собака», «карт 4 собаки», «карт 6 собак», «скутер 1 собака», «скутер 2 собаки».

В соревнованиях участвуют юноши и девушки 12-14 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, мужчины и женщины. Победители и призёры получат свои награды в 15.00.

Кольский округ, 11 км автодороги на с. Ура-Губа.

20 сентября - 12.00

Всероссийский день бега «Кросс Нации». В рамках «Кросса Нации» разные возрастные группы преодолеют определенные дистанции: для девочек и мальчиков в возрасте 8-9 лет – 1000 метров; для девушек и юношей от 10 до 14 лет, женщин и мужчин старше 20 лет – 4000 метров; для девушек 15-19 лет – 6000 метров; для юношей от 15 до 19 лет и женщин старше 20 лет – 8000 метров; для мужчин старше 20 лет – 12000 метров.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта.

Соревнования также пройдут в Мончегорске, Североморске, Печенге и Кандалакше.

20 сентября - 14.00

21 сентября - 13.00

Чемпионат Мурманской области по мини-футболу. Командам предстоит играть в дисциплине «8*8».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

21 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжероллерам. Соревнования пройдут в дисциплине «масс-старт». Мужчинам и юниорам предстоит преодолеть дистанцию в 15 км, женщинам и юниоркам – в 10 км.

Награждение победителей и призеров состоится в 13.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

21 сентября - 12.00

Областные соревнования по дзюдо «Дзюдо+» и чемпионат и первенство Мурманской области по корэш. В соревнованиях по дзюдо примут участие юноши и девушки до 13 лет. За медали региональных соревнований по корэш предстоит сражаться юношам 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет, а также мужчинам 19 лет и старше.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.