Мурманская область. Арктика (16+)27.09.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

27 сентября – 10.00

в парке культуры и отдыха «Патриот» состоится физкультурное мероприятие «Герои Севера – Заполярный рубеж». В экстремальной гонке примут участие порядка 80 команд и более 300 человек из Мурманска, Оленегорска, Снежногорска, Североморска, Колы и Санкт-Петербурга.

Для участников подготовлена многофункциональная трасса протяженностью в 5,2 км. Программа мероприятия включает в себя бег по пересеченной местности с преодолением 22 препятствий на протяжении всей трассы, ограниченной специальной разметкой.

п.г.т. Кильдинстрой, Кольский район, парк культуры и отдыха «Патриот».

27 сентября – 11.00

В ЗАТО г. Североморск на обновленной Аллее спорта в городском парке вновь пройдёт проект «Детский велозаезд». К участию приглашаются дети в возрасте от 1 до 10 лет. Средства передвижения - на выбор: велосипед, самокат, беговел. Наличие средств индивидуальной защиты (шлем, налокотники, наколенники) обязательно.

10.30 - регистрация участников; 11.00 - старт.

ЗАТО г. Североморск, городской парк, Аллея спорта.

27 сентября – 15.00

28 сентября – 10.00

Чемпионат Мурманской области по мини-футболу. Матчи пройдут в дисциплине «8*8».

г. Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

28 сентября – 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по триатлону. Спортсменам предстоит соревноваться в дисциплине «дуатлон-кросс», включающей в себя кросс и велогонку. Церемонию награждения проведут в 14.00.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

28 сентября – 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины, юноши и девушки 12-13 лет, 14-15 лет и 16-17 лет, юниоры и юниорки 18-21 год.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

28 сентября - 13.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в дисциплине «кросс-классика – общий старт». Победители и призёры получат свои награды в 16.00.

г. Кировск, отрог горы Айкуайвенчорр, лесной массив.

Наш регион-51

