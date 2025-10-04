СПОРТИВНАЯ АФИША

4 и 5 октября – 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по универсальному бою. Состязаться спортсменам предстоит в спортивной дисциплине «лайт-весовая категория» и «весовая категория». Среди участников: мужчины и женщины 18 лет и старше, юноши и девушки 12-13, 14-15, 16-17 лет, юниоры и юниорки (18-20 лет).

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

5 октября – 11.00

Всероссийская просветительская акция «Спортивный диктант», посвященная повышению спортивной грамотности и развитию интереса к физической культуре и здоровому образу жизни. Просветительская акция проходит впервые. Всего в диктанте будут затронуты восемь тематических разделов, включая историю отечественного спорта и олимпийского движения, мировые рекорды, новые олимпийские дисциплины, принципы честного спорта, здоровый образ жизни и Паралимпийские игры.

Участником диктанта может стать любой желающий, зарегистрированный на портале https://sportdiktant.ru/ до 5 октября.

г. Мурманск, порсп. Кирова, 1. МАУ, корп. Л, ауд. 111, южный кампус.