СПОРТИВНАЯ АФИША

11 октября – 15.00

Домашний матч хоккейного клуба «Арктика» против х/к «Полёт» из Рыбинска в рамках первенства национальной молодёжной лиги.

г. Мурманск, ул. Челюскинцев 2а. Ледовый дворец спорта.

12 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по пейнтболу в дисциплине «игра 3 чел. х 3 чел.». В соревнованиях примут участие шесть команд из Мурманска, Апатитов и Кировска. Церемония награждения победителей и призеров чемпионата состоится в 16.30.

г. Апатиты, ул. Чехова, 14а. Центр спортивного активного семейного отдыха «Хантер».

12 октября – 12.00

Традиционное Первенство ЗАТО г. Североморск по бегу на шоссе в этом году пройдёт на обновленной аллее в городском парке. Программа соревнований: 11.00-11.45 - регистрация участников; 11.45 - открытие соревнований; 12.00 - начало соревнований. Дистанции: 1 км; 2 км; 3 км; 5 км; 10 км.

Возрастные группы: с 2015 года и младше до 1965 годов рождения и старше.

ЗАТО г. Североморск, Городской парк, аллея.

12 октября - 14.00

Торжественное открытие Кубка губернатора Мурманской области по киокусинкай. Соревнования пройдут в дисциплинах «ката», «ката-группа», «весовая категория» (поединки). В них примут участие мальчики и девочки 8-9 лет и 10-11 лет, юноши и девушки 12-13 лет и 14-15 лет, юниоры и юниорки 16-17 лет, мужчины и женщины. Всего на татами планируют выйти порядка 150 спортсменов из 11 клубов Мурманской области.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.