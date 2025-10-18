СПОРТИВНАЯ АФИША
18 октября - 10.00
Торжественная церемония открытия спартакиады работников органов прокуратуры Мурманской области. Программа спартакиады включает четыре вида спорта: мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт. Также по желанию участники могут сдать виды испытаний ВФСК ГТО и поучаствовать в семейных эстафетах. Церемонию награждения проведут в 15.15.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
18 и 19 октября - 12.00
Чемпионат Мурманской области по самбо, боевому самбо, первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет.
г. Кандалакша, ул. Спекова, 32а. ФОК «Северное сияние».
18 октября – 15.00
Состоится пресс-конференция, посвящённая итогам участия мурманских спортсменов в международном турнире XI World Cup Diamond в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств. World Cup Diamond WPKA считается одним из самых престижных турниров в кикбоксинге. Соревнования собрали порядка 1200 юных спортсменов из более чем 20 стран. Сборная Мурманской области выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.
г. Мурманск, с/к «Долина Уюта». Здание АСК, конференц-зал.
19 октября - 11.00
Первенство Мурманской области по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплине «греко-римская борьба», состязаться предстоит юношам до 18 лет. Церемонию награждения проведут с 16.00 до 17.00.
г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.