СПОРТИВНАЯ АФИША

18 октября - 10.00

Торжественная церемония открытия спартакиады работников органов прокуратуры Мурманской области. Программа спартакиады включает четыре вида спорта: мини-футбол, волейбол, лёгкая атлетика, гиревой спорт. Также по желанию участники могут сдать виды испытаний ВФСК ГТО и поучаствовать в семейных эстафетах. Церемонию награждения проведут в 15.15.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

18 и 19 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по самбо, боевому самбо, первенство Мурманской области по самбо среди юношей и девушек 16-18 лет.

г. Кандалакша, ул. Спекова, 32а. ФОК «Северное сияние».

18 октября – 15.00

Состоится пресс-конференция, посвящённая итогам участия мурманских спортсменов в международном турнире XI World Cup Diamond в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств. World Cup Diamond WPKA считается одним из самых престижных турниров в кикбоксинге. Соревнования собрали порядка 1200 юных спортсменов из более чем 20 стран. Сборная Мурманской области выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта». Здание АСК, конференц-зал.

19 октября - 11.00

Первенство Мурманской области по спортивной борьбе. Соревнования пройдут в дисциплине «греко-римская борьба», состязаться предстоит юношам до 18 лет. Церемонию награждения проведут с 16.00 до 17.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.