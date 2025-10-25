СПОРТИВНАЯ АФИША

25 октября – 11.00

Состоится региональный чемпионат по оказанию первой помощи в рамках Всероссийского проекта «Движения Первых» «Первая помощь». В соревнованиях примут участие 168 учащихся: школьники из 14 муниципальных образований Мурманской области и студенты профессиональных образовательных организаций из Апатитов, Мурманска, Ковдора и Печенги.

По итогам чемпионата команда-победитель отправится на Всероссийский чемпионат по оказанию первой помощи, который пройдет в ноябре в Саранске.

г. Мурманск, ул. Ломоносова, 16. Мурманский медицинский колледж.

25 октября – 15.00

С 24 по 26 октября в Легкоатлетическом манеже Мурманска проходят XXII соревнования по лёгкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта, серебряного призёра XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой.

Более 120 участников забегов состязаются на дистанциях 60 и 1000 метров в пяти возрастных категориях: до 16, 18, 20, 23 лет и старше 23 лет. Заполярные легкоатлеты борются за медали со спортсменами из Новгородской и Запорожской областей, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Для самых юных легкоатлетов запланирован мастер-класс, который проведут заслуженный мастер спорта Лариса Круглова, а также звезды российской легкой атлетики – олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 м с барьерами Ирина Привалова и двукратный призер Олимпийских игр Олеся Зыкина.

Торжественная церемония открытия XXII Всероссийских соревнований по легкой атлетике на призы ЗМС, серебряного призера XXVIII летних Олимпийских игр Ларисы Кругловой состоится 25 октября в 15.00.

г. Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.