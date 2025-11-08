СПОРТИВНАЯ АФИША

8 ноября – 11.30

Чемпионат Мурманской области по настольному теннису. Соревнования пройдут в спортивной дисциплине «одиночный разряд» среди мужчин и женщин.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

8 ноября – 13.15

Церемония открытия областных соревнований по синхронному плаванию «Северная волна». Соревнования пройдут в дисциплине «фигуры» в возрастной группе 7-12 лет. Церемония награждения состоится в 15.30.

г. Кола, просп. Защитников Заполярья, 3/1. Плавательный бассейн «Гольфстрим».

9 ноября – 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по всестилевому каратэ. В соревнованиях примут участие мужчины и женщины, юниоры и юниорки 16-17 и 18-20 лет, юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет, мальчики и девочки 10-11 лет.

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

9 ноября – 12.00

Первенство Мурманской области по самбо среди юниоров и юниорок 18-20 лет, боевому самбо среди юношей 16-18 лет и юниоров 18-20 лет.

г. Мончегорск, просп. Ленина, 8а. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

10 и 11 ноября – 10.00

Дивизионный этап Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов по баскетболу.

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.