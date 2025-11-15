Мир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов15 ноября мероприятия, посвящённые открытию новогодних елей, в Мурманске и ряде муниципалитетов области переносятся из-за погодных условий
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.11.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

15 ноября – 10.00

Первенство Мурманской области по футболу. Соревнования продлятся до 17 ноября. За медали регионального первенства предстоит побороться восьми командам из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Кировска, Североморска, Кандалакши.

г. Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 ноября – 13.30

16 ноября – 9.00

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по скалолазанию. Спортсменам предстоит побороться в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость». Церемонию награждения проведут 16 ноября в 18.00.

г. Апатиты, пр. Сидоренко, 12. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль».

6 декабря - 12.00

В Североморске впервые пройдет турнир по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге». Задача — захватить флаг или выбить снежками всех игроков команды-соперника.

К участию в снежной баталии приглашаются команды студентов и работающей молодежи старше 16 лет (5 игроков + капитан). Заявки принимаются по элпочте: yukigassen-51@yandex.ru до 1 декабря.

Организаторами турнира выступают Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск совместно с АНО «СЕВЕР СПОРТ» и МРФСОО «Федерация юкигассен».

Подробная информация по телефону + 7 960-021-83-53.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:25«Домик в сердце». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,4 рубля, доллар вырос почти на 53 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»