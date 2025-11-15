СПОРТИВНАЯ АФИША

15 ноября – 10.00

Первенство Мурманской области по футболу. Соревнования продлятся до 17 ноября. За медали регионального первенства предстоит побороться восьми командам из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, Кировска, Североморска, Кандалакши.

г. Мурманск, Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 ноября – 13.30

16 ноября – 9.00

Открытие чемпионата и первенства Мурманской области по скалолазанию. Спортсменам предстоит побороться в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость». Церемонию награждения проведут 16 ноября в 18.00.

г. Апатиты, пр. Сидоренко, 12. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль».

6 декабря - 12.00

В Североморске впервые пройдет турнир по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге». Задача — захватить флаг или выбить снежками всех игроков команды-соперника.

К участию в снежной баталии приглашаются команды студентов и работающей молодежи старше 16 лет (5 игроков + капитан). Заявки принимаются по элпочте: yukigassen-51@yandex.ru до 1 декабря.

Организаторами турнира выступают Управление культуры, спорта, молодежной политики и международных связей администрации ЗАТО г. Североморск совместно с АНО «СЕВЕР СПОРТ» и МРФСОО «Федерация юкигассен».

Подробная информация по телефону + 7 960-021-83-53.