СПОРТИВНАЯ АФИША

22 и 23 ноября - 11.00

Состоится открытие турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе – 2025. В первый день пройдут предварительные и полуфинальные схватки, во второй день с 11.00 начнутся поединки во всех весовых категориях, а в 12.00 — борьба за призовую тройку.

Состязаться в дисциплине «греко-римская борьба» планируют порядка 20 команд. Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Архангельской, Ростовской, Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Республики Карелия.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, олимпийские чемпионы Наталья Воробьева и Александр Карелин примут участие в церемонии открытия всероссийских соревнований «Турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе.

В 15.00 будет проведён мастер-класс для спортсменов и гостей турнира с олимпийскими чемпионами по борьбе Натальей Воробьевой и Александром Карелиным.

Финалисты турнира будут награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области. Памятные призы вручат победителям в номинациях «Лучший борец турнира», «Лучший борец Мурманской области», «Лучший судья турнира», «За волю к победе», «За лучшую технику и тактику»

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

22 ноября – 12.00

Турнир Мурманской области по гонке дронов #НАСЕВЕРЕЛЕТАТЬ – 2025. Организаторами турнира выступает Мурманское региональное отделение Федерации гонок дронов России. Соревнования пройдут в трёх возрастных категориях: 10-13 лет; 14-17 лет; 18-35 лет. Всего в них примут участие 50 человек.

г. Мурманск, ул. Советская, 9. Губернаторский лицей.

22 ноября – 13.30

Арктический диалог с Александром Карелиным. Александр Карелин — герой Российской Федерации, сенатор Российской Федерации, российский спортсмен, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира.

г. Мурманск, ул. Ломоносова, 16. Мурманский медицинский колледж, актовый зал.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557289/#&gid=1&pid=2

