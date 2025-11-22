Коротко и ясно: региональный Росреестр назвал самые короткие географические названия в Мурманской областиСтудентка из немецкого городка превращает кроссовки в арт-объекты, а корове из Аризоны, сбежавшей с бойни, подарили вторую жизнь – наш пёстрый мир
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.11.25 08:50

СПОРТИВНАЯ АФИША

22 и 23 ноября - 11.00

Состоится открытие турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе – 2025. В первый день пройдут предварительные и полуфинальные схватки, во второй день с 11.00 начнутся поединки во всех весовых категориях, а в 12.00 — борьба за призовую тройку.

Состязаться в дисциплине «греко-римская борьба» планируют порядка 20 команд. Это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской, Московской, Ленинградской, Владимирской, Архангельской, Ростовской, Тамбовской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, Республики Башкортостан и Республики Карелия.

Министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, олимпийские чемпионы Наталья Воробьева и Александр Карелин примут участие в церемонии открытия всероссийских соревнований «Турнир «Северное Сияние» по спортивной борьбе.

В 15.00 будет проведён мастер-класс для спортсменов и гостей турнира с олимпийскими чемпионами по борьбе Натальей Воробьевой и Александром Карелиным.

Финалисты турнира будут награждены медалями и грамотами Министерства спорта Мурманской области. Памятные призы вручат победителям в номинациях «Лучший борец турнира», «Лучший борец Мурманской области», «Лучший судья турнира», «За волю к победе», «За лучшую технику и тактику»

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

22 ноября – 12.00

Турнир Мурманской области по гонке дронов #НАСЕВЕРЕЛЕТАТЬ  – 2025. Организаторами турнира выступает Мурманское региональное отделение Федерации гонок дронов России. Соревнования пройдут в трёх возрастных категориях: 10-13 лет; 14-17 лет; 18-35 лет. Всего в них примут участие 50 человек.

г. Мурманск, ул. Советская, 9.  Губернаторский лицей.

22 ноября – 13.30

Арктический диалог с Александром Карелиным. Александр Карелин — герой Российской Федерации, сенатор Российской Федерации, российский спортсмен, трёхкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира.

г. Мурманск, ул. Ломоносова, 16. Мурманский медицинский колледж, актовый зал.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557289/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)19:30«Киберкраш: Влюбиться в твою улыбку». Художественный сериал, 27 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Путешествия, кредиты, ремонт, подарки — россияне готовятся потратить тринадцатые зарплаты-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился на 2,04 рубля, доллар просел почти на 1,71 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22, 24 и 25 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»