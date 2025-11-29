Праздник к нам приходит: в Мурманской области 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Окно в Новый год»Мурманская область — в числе лучших читающих регионов в России
СПОРТИВНАЯ АФИША

29 ноября - 11.00

В Мурманской области пройдёт первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам. Среди участников соревнований лучшие лыжники страны и мира – Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелев, Алина Пеклецова, Дарья Непряева.

Первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам, спринт свободным стилем.

г. Кировск, лыжный комплекс «Тирвас».

29 ноября – 11.00

30 ноября - 12.30

Областные соревнования по биатлону «Приз В.С. Климова». Спортсменам предстоит состязаться в дисциплине «спринт». Среди участников: юноши и девушки 15-16, 17-18 лет, юниоры и юниорки 19-20 лет, мужчины и женщины. Награждение проведут 30 ноября в 14.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

29 ноября – 12.10

Церемония открытия первенства Мурманской области по каратэ. Соревнования пройдут в дисциплинах «ката» и «весовая категория».

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

30 ноября - 10.30

В Мурманской области пройдёт первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам. Среди участников соревнований лучшие лыжники страны и мира – Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелев, Алина Пеклецова, Дарья Непряева.

Первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам классическим стилем.

г. Кировск, лыжный комплекс «Тирвас».

Последние комментарии

Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
