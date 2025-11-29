СПОРТИВНАЯ АФИША

29 ноября - 11.00

В Мурманской области пройдёт первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам. Среди участников соревнований лучшие лыжники страны и мира – Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелев, Алина Пеклецова, Дарья Непряева.

Первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам, спринт свободным стилем.

г. Кировск, лыжный комплекс «Тирвас».

29 ноября – 11.00

30 ноября - 12.30

Областные соревнования по биатлону «Приз В.С. Климова». Спортсменам предстоит состязаться в дисциплине «спринт». Среди участников: юноши и девушки 15-16, 17-18 лет, юниоры и юниорки 19-20 лет, мужчины и женщины. Награждение проведут 30 ноября в 14.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

29 ноября – 12.10

Церемония открытия первенства Мурманской области по каратэ. Соревнования пройдут в дисциплинах «ката» и «весовая категория».

г. Мурманск, ул. Долины Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

30 ноября - 10.30

В Мурманской области пройдёт первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам. Среди участников соревнований лучшие лыжники страны и мира – Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Савелий Коростелев, Алина Пеклецова, Дарья Непряева.

Первый этап «ФосАгро» Кубка России по лыжным гонкам классическим стилем.

г. Кировск, лыжный комплекс «Тирвас».