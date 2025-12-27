СПОРТИВНАЯ АФИША

27 и 28 декабря - 11.30

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам. На протяжении двух дней спортсменам предстоит состязаться в свободном и классическом стилях. Церемония награждения пройдёт 28 декабря в 14.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

27 декабря - 11.40

Кубок губернатора Мурманской области по горнолыжному спорту. Соревнования пройдут в дисциплине «слалом-гигант» среди мальчиков и девочек 10-11 лет. Церемония награждения пройдет в 13.20.

г. Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

27 декабря – 12.00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в торжественной церемонии подведения спортивных итогов 2025 года.

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 5. ЦУР, зал «Цифра».