СПОРТИВНАЯ АФИША

1 января – 11.00

Церемония открытия первенства Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе. Соревнования пройдут среди юношей до 18 лет в дисциплине «греко-римская борьба». Финальные поединки проведут с 14.30 до 18.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

5-7 января – 14.30

Открытие областных соревнований по баскетболу «Традиционный рождественский турнир имени заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина». На протяжении трёх дней за победу предстоит бороться юношам до 13 лет. Церемонию награждения проведут 7 января в 14.00. Среди участников шесть команд из Мурманска, Апатитов, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Карелии.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

6 января – 11.00

Чемпионат Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в спринте свободным стилем. Церемонию награждения проведут в 14.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

8 и 9 января – 11.00

Первый этап XIII зимней Спартакиады России 2026 по биатлону, чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Соревнования продлятся два дня. В первый день спортсменам предстоит соревноваться в «гонке», второй соревновательный день пройдёт в «спринте». Церемонию награждения проведут 9 января в 14.00.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

8-10 января – 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по конькобежному спорту. соревнования продлятся три дня. Участникам предстоит побороться за медали в беге на различные дистанции, в масс-старте (10 кругов), а также в командном забеге.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Спортивная школа «Олимп».