Предновогодние и новогодние радости в областном центреПраздник к нам приходит! Новогодний спецвыпуск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.01.26 08:30

СПОРТИВНАЯ АФИША

1 января – 11.00

Церемония открытия первенства Северо-Западного федерального округа по спортивной борьбе. Соревнования пройдут среди юношей до 18 лет в дисциплине «греко-римская борьба». Финальные поединки проведут с 14.30 до 18.00.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

5-7 января – 14.30

Открытие областных соревнований по баскетболу «Традиционный рождественский турнир имени заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Александровича Блохина». На протяжении трёх дней за победу предстоит бороться юношам до 13 лет. Церемонию награждения проведут 7 января в 14.00. Среди участников шесть команд из Мурманска, Апатитов, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Карелии.

г. Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

6 января – 11.00

Чемпионат Мурманской области по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в спринте свободным стилем. Церемонию награждения проведут в 14.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

8 и 9 января – 11.00

Первый этап XIII зимней Спартакиады России 2026 по биатлону, чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Соревнования продлятся два дня. В первый день спортсменам предстоит соревноваться в «гонке», второй соревновательный день пройдёт в «спринте». Церемонию награждения проведут 9 января в 14.00.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

8-10 января – 15.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по конькобежному спорту. соревнования продлятся три дня. Участникам предстоит побороться за медали в беге на различные дистанции, в масс-старте (10 кругов), а также в командном забеге. Соревнования продлятся три дня. Участникам предстоит побороться за медали в беге на различные дистанции, в масс-старте (10 кругов), а также в командном забеге.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Спортивная школа «Олимп».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс курьера в декабре 2025
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире12:10«Новогодний дядя». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Рецепты Нового года». Развлекательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: новогодний стол за год подорожал на 12%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»