СПОРТИВНАЯ АФИША

9 и 10 января - 11.00*

Чемпионат и первенство Мурманской области по конькобежному спорту. Соревнования продлятся два дня. Участникам предстоит побороться за медали в беге на различные дистанции, в масс-старте 10 кругов, а также в командном забеге.

г. Оленегорск, ул. Строительная, 47а. Спортивная школа «Олимп».

9 и 10 января - 12.00*

Первый этап XIII зимней Спартакиады (юношеская) России 2026 года по биатлону, чемпионат и первенство Мурманской области по биатлону. Соревнования продлятся два дня. В первый день спортсменам предстоит соревноваться в «гонке», второй соревновательный день пройдёт в «спринте». Церемонию награждения проведут 10 января в 17.30.

г. Мурманск, с/к «Долина Уюта».

* - из-за сильных морозов спортивные мероприятия могут перенести на другой день.